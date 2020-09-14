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    Bilim insanları, Dünya dışı yaşam bulmak için 10 milyon yıldızı taradı: İşte sonuçlar

    Dünya dışı yaşam bulma amacıyla 10 milyon yıldızı tarayan bilim insanları, çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 10:57
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 10:57
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    Bilim insanları, Dünya dışı yaşam bulmak için 10 milyon yıldızı taradı: İşte sonuçlar

    Gök bilimciler, şimdiye kadar birçok araştırmaya imza atarak Dünya dışı yaşamın kanıtlarını bulmaya çalıştı. Ancak yeni yapılan kapsamlı bir araştırma, öncekilerden oldukça farklı.

    Uzaydan gelen radyo sinyallerini algılayan ve 4 bin 96 antenden oluşan Batı Avustralya'daki Murchison Widefield Array (MWA) isimli teleskop ile yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.

    10 MİLYON YILDIZ TARANDI, YAŞAM İZİNE RASTLANMADI

    Çalışma kapsamında 10 milyon yıldız incelendi, ancak dünya dışı bir medeniyete işaret eden herhangi bir ize rastlanmadı.

    Bilim insanları, Dünya dışı yaşam bulmak için 10 milyon yıldızı taradı: İşte sonuçlar #1

    Ekip adına açıklamalarda bulunan astronom  Chenoa Tremblay bu sonucun bölgede yaşam olmadığı anlamına gelmediğini belirtti.

    Bilim insanlarına göre; taranan gök cisimlerindeki medeniyet, radyo sinyalleriyle iletişim kurma yeteneğini henüz geliştirememiş olabilir.

    Bu nedenle uzaydan gelen radyo sinyallerini algılayan teleskoplar, Dünya dışı yaşamı bulmada kesin sonuçlar vermeyebilir.

    Instagram: @eshteknoloji

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