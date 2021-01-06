Bilim insanları: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönüyor

Bilim insanları: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönüyor

Bilim insanları, Dünya'nın kendi ekseninde son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı döndüğünü açıkladı.

Bildiğiniz gibi Dünya, Güneş’in etrafında dönerken aynı zamanda kendi ekseni etrafında da dönüyor. Bunun sonucunda gece ve gündüz oluşuyor.

Dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte tamamladığı için bir gün 24 saat olarak hesaplanıyor.

Geçmişte, Dünya'nın kendi etrafında dönüşü belirli aralıklarla 24 saatten daha uzun sürmüş ve 1970’li yıllara kadar 24 saatlik süreye 27 saniye daha eklenmişti. Ancak bilim insanlarına göre artık bu durum değişti.

DÜNYA HİÇ OLMADIĞI KADAR HIZLI

Bilim insanlarına göre Dünya, son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı. Bu nedenle artık bir gün, 24 saatten daha kısa sürüyor. Ancak bu kısalma atomik düzeyde olduğundan, insanlar bunu fark edemiyor.

2020'DE HIZ REKORU KIRILDI

Bilim insanları, 19 Temmuz 2020 tarihinde bir günün 24 saatten 1,4602 milisaniye daha kısa sürdüğünü ortaya çıkardı. Bu, 1960’larda kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en kısa gün olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar ise bu farkı ortadan kaldırmak ve zamanı yeniden Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşüyle paralel hale getirmek için saniye silip silmemeyi tartışıyor.

Özellikle uydular ve iletişim ekipmanları; Ay, Güneş ve diğer yıldızların konumlarına bakılarak belirlenen ve Güneş zamanı ile hizalanan gerçek zamana dayanıyor. Bu nedenle milisaniyelik farklar bile bilim insanları için oldukça önemli.