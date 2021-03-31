Bilim insanları, Dünya ile çarpışan Theia'nın parçalarını bulmuş olabilir

Araştırmacılar, milyonlarca yıl önce Dünya'yla çarpıştığı ve Ay'ın oluşumunda rol oynadığı düşünülen Theia’nın parçalarını bulduklarını söylüyor.

Bilim insanları, milyarlarca yıl önce Theia adlı Mars büyüklüğünde bir gezegenin Dünya'yla çarpıştığını ve Ay'ın bu şiddetli çarpışmadan sonra oluştuğunu düşünüyor.

Yeni bir araştırma, Dünya'nın merkezinde gizlenen kayaların, eski gezegen Theia'nın kalan son parçaları olabileceğini ortaya koydu.

Dünyanın derinliklerinde, "LLSVP" adı verilen bir dizi yoğun kaya bloğu bulunuyor. ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nden bir ekip, bu devasa blokların Theia'nın parçaları olabileceğine inanıyor.

Bilim insanları, söz konusu parçaların Afrika'nın güneyinde ve Pasifik Okyanusu'nda yer alan LLSVP kaya blokları arasında bulunabileceğini iddia ediyor.





KİMYASAL OLARAK FARKLILAR

Bu teorilerine destek olarak da söz konusu kaya bloklarının Dünya üzerinden diğer kayalardan kimyasal olarak farklı olmasını gösteriyorlar.

Yeni teoriye göre bu farklılık, ancak bir gök taşı veya gezegen çarpması sonucunda kaya parçalarının Dünya'ya dışarıdan gelmesiyle oluşabilir.

Bu nedenle de Theia gibi bir gezegen varsa ve Dünya'ya çarpmışsa, LLSVP kayalıkları bu gezegenden kopan parçacıklar olabilir.