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    Bilim insanları, düşünebilen malzeme geliştirdi

    Bilim insanları "düşünme" yeteneğine sahip bir malzeme tasarladıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 13:45
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    Bilim insanları, düşünebilen malzeme geliştirdi

    Son yıllarda bilimin oldukça ilerlemesiyle birlikte, çok fazla şaşırtıcı şeye tanıklık ediyor. Şimdi ise bu şaşırtıcı şeylere bir yenisi daha eklendi.

    Penn State Üniversitesi ve ABD Hava Kuvvetleri'nden araştırmacılar, "düşünme" yeteneğine sahip bir malzeme tasarladıklarını açıkladı.

    Bilim insanları, mekanik bilgilerin işlenmesinden yararlanmak ve bunu gelişmiş bir malzeme formuna entegre etmek için, 1938'e kadar uzanan araştırmalar üzerine kendi buluşlarını inşa etti.

    Yeni geliştirilen teknoloji, bilgiyi insan vücudunda beynin oynadığı role benzer şekilde işlemek için tipik olarak silikon yarı iletkenler ve entegre devreleri kullanıyor.

    Düşünebilen malzeme ürettik

    Penn State'te makine mühendisliği doçenti Ryan Harne, "Bu tür sinyalleri işlemek için ek devrelere ihtiyaç duymadan, aynı anda mekanik stresi algılayabilen, düşünebilen ve harekete geçebilen bir mühendislik malzemes ürettik." ifadelerini kullandı.

    malzeme

    Yumuşak polimer malzeme, daha sonra işlenen dijital bilgi dizilerini alabilen bir beyin gibi davranarak, tepkileri kontrol edebilen yeni dijital bilgi dizileri yaratıyor

    Birçok alanda kullanılabilir

    Araştırmacılar, malzemenin otonom arama-kurtarma sistemleri gibi uygulamalarda, ışık sinyallerini iletmek üzere radyo frekanslarını tespit etmede kullanılabileceğini de söylüyor. Araştırmanın detayları, Nature Electronics adlı bilimsel dergide yayımlandı.


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