Bilim insanları elektronik yapay deri üretti

Singapurlu araştırmacılar, Star Wars filminden ilham alarak elektronik yapay deri ürettiklerini açıkladı.

Son yıllarda büyük yatırımlar yapılan yapay zeka algoritmaları, hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı.

Singapurlu bilim insanları, Star Wars filminden ilham alarak yapay zeka destekli elektronik deri üretti.

Bu deri sayesinde protez kullanan kişiler, dokundukları yüzeyleri ve yüzey ısısını hissedebilecek.

ACI DA HİSSEDİLEBİLECEK

ACES (Asynchronous Coded Electronic Skin) adı verilen bu elektronik deri teknolojisi ile acıyı da hissedilebilir kılmak mümkün olacak. Her bir santimetrekaresinde yüzlerce minik sensör bulunan bu yapay deri, 20-30 kadar farklı yüzey çeşidini algılayabiliyor ve dokunulan şeye ilişkin bilgiyi insanın sinir sisteminden çok daha hızlı şekilde işleyip beyne iletebiliyor.

Singapur Ulusal Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ACES'in, aynı zamanda körler alfabesini yüzde 90 doğruluk ile okumayı sağladığı ifade ediliyor.

İNSAN DERİSİNDEN DAHA ÜSTÜN

ACES'i doğal insan derisinden daha üstün yapan şey ise insanların bir yüzeyi anlamak için yüzey üzerinde bir süre dokundukları noktadan itibaren kaydırma yapma gereksinimi duymaları.

Oysa ACES, yüzeye sabit şekilde temas etse bile dokunduğu yüzeyi algılayabiliyor.

Bunun dışında yapay deride bulunan yapay zeka algoritması kendi kendine öğrenmeye devam ediyor ve bir süre sonra daha önce tanımlanmamış yüzey türlerini de algılayabiliyor.

İLHAM KAYNAĞI STAR WARS

Star Wars filminde Luke Skywalker'ın elini kaybettikten sonra robotik bir protez kullanması ve bu protez ile hissetmeye devam edebilmesinin kendilerine esin kaynağı olduğunu belirten araştırmacılar, ACES'in henüz deneysel aşamada olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.