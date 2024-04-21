Bilim insanları endişeli: Starlink uyduları Dünya'yı zehirleyebilir Bilim insanları, Elon Musk'ın Starlink uydularının Dünya'nın manyetik alanını aşındırıp yavaş yavaş hepimizi zehirleyebileceği konusunda uyardı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda 5 binden fazla Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

Bilim dünyası endişeli

Eski bir NASA fizikçisi, Elon Musk'ın Starlink'i gibi mega uydu ağlarının Dünya'nın manyetosferini bozabileceği ve tüm insanlığı ölümcül kozmik ışınlara maruz bırakabileceği konusunda uyardı.

Doktor Sierra Solter-Hunt, uyduların her saat başı 1,3 tondan fazla uydu kalıntısı ile Dünya atmosferini yakarak yörüngede metal bir "iletken parçacık" tabakası oluşturduğunu söylüyor.

Fizikçi Solter-Hunt, yaşam döngülerinin sonunda bu uydulardan gelen parçacıkların, Dünya atmosferinin "manyetik alanını bozabileceğini veya hapsedebileceğini" söyledi.

Öte yandan, bu olayın zor gerçekleşeceği, ancak gerçekleşirse Dünya'nın Mars ve Merkür ile aynı kaderi paylaşacağı belirtiliyor.