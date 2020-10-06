Bilim insanları, grafenden sınırsız enerji elde etti

Bilim insanları grafen maddesinden temiz ve sınırsız enerji elde etmeyi başardı.

Samsung ve Huawei gibi teknoloji şirketleri, birkaç yıldır grafen batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Bu teknoloji sayesinde bataryanın boyutu artmadan daha yüksek kapasiteye sahip olabiliyor. Ayrıca grafen bataryaların şarj dolum süresi, normal bataryalara göre oldukça hızlı.

GRAFENDEN SINIRSIZ VE TEMİZ ENERJİ

Araştırmacılar ise grafen maddesini enerji elde etmek için kullanıyor. Bilim insanları grafen maddesinden temiz ve sınırsız enerji elde etmeyi başardı.

Arkansas Üniveristesi'nden uzmanlar, ısı ve elektrik iletkenliği ile bilinen grafen maddesini kullanarak elektrik akımı oluşturdu.

Araştırmayı yürüten Profesör Paul Thibado, grafen bazlı enerjinin küçük cihaz ve sensörlerin çiplerine entegre edilebileceğini söylüyor.

Karbonu oluşturan iki boyutlu grafendeki dalgalanmaların, oda ısısında enerji depolayabileceğini ortaya çıkaran bilim insanları, daha önce atomlardaki Brown hareketinden alternatif akım elde edilmesinin imkansız olduğuna dair tezleri de çürütmüş oldu.

Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için iki diyot kullanan ekip ayrıca, diyotların ortaya çıkan enerjiyi daha önce sanılanın aksine çoğalttığını gözlemledi.

Bilim insanlarının bundan sonraki hedefi grafen kullanılarak keşfedilen doğru akımı kapasitöre entegre etmek olacak.

Başarılı olunması halinde, milyonlarca devrenin yerleştirildiği sadece 1 milimetreye 1 milimetre boyutundaki bir çip bile sınırsız ve temiz enerji üreterek pillerin yerini alabilir.