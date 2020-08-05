Bilim insanları: Güneş'te açıklanamayan şeyler oluyor

Bilim insanları: Güneş'te açıklanamayan şeyler oluyor

Güneş üzerinde araştırmalarına devam eden bilim insanları, açıklanamayan tuhaf şeylerin olduğunu söylüyor.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.

Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme ise solar minimum deniyor.

Bu süre zarfında, Güneş lekesi ve Güneş patlaması aktivitesi azalıyor ve genellikle günlerce aktivite meydana gelmiyor.

Bugüne kadar elde edilen veriler ışığında Güneş'in, bu dönemde sakin bir evreden geçmesi gerekiyordu. Ancak yapılan araştırmalar bunun tam tersini gösteriyor.

BAZI BÖLGELER DAHA SICAK

Bilim insanları, Güneş'in yüzeyinde ne olduğu çözülemeyen gariplikler olduğunu açıkladı. Bu durum Güneş'in bazı bölgelerinin normalden daha sıcak olmasını beraberinde getiriyor. Üstelik bu sıcak bölgeler yüzeye tamamen yayılmış durumda.

Bilim insanlarına göre, bu tuhaf olayların nedenini bulabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Şimdiye kadar solar minimum döneminin 11 yıllık periyotlarla gerçekleştiği biliniyordu. Ancak ortaya çıkan bu gariplikler, bu döngünün 11 yılda bir tamamlanmadığını gösteriyor.





GÜNEŞ'TE HAREKETLİLİK AZALIYOR

Bilim insanları, Güneş'in girdiği son 4 solar minimum döneminde hareketliliğin iyice azaldığını belirtmiştı. Bazı kesimler ise bu düşük aktivitenin beraberinde felaketleri getirebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre Güneş'in solar minimum evresine girmesi, Güneş sistemine daha çok radyasyon gelmesine, daha soğuk havalara ve şiddetli fırtınalara neden olabilir.