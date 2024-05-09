Bilim insanları insanlığın ne zaman yok olacağını öğrenmek için süper bilgisayar kullandı Bilim insanlarından oluşan araştırmacılar, insanlığın ne zaman yok olacağını bulmak için bir süper bilgisayar simülasyonundan faydalandı.

ensonhaber.com

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

İnsanlığın ne zaman yok olacağını söyledi

Bir araştırma ekibi, bir süper bilgisayara insanlığın ne zaman tamamen yok olacağını sordu ve aldıkları yanıt yalnızca insanları değil, diğer yüzlerce memeli türünü de ilgilendiriyor.

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre; iklim değişikliği, insanlığın yok olmasının en önemli nedenlerinden biri.

Yeni bir simülasyona göre, iklim değişikliği bu şekilde devam ederse insanlık daha kısa bir sürede yok olacak.

Dünya karbondioksit ile dolacak

Dünya iklimi, okyanus kimyası, tektonik plakaların durumu ve biyoloji ile ilgili çeşitli veriler kullanılarak yapılan simülasyon, Dünya atmosferinin sadece 250 milyon yıl içinde CO2 (karbondioksit) ile dolacağını gösteriyor.

Araştırmacılar, bu durumun Güneş ısısıyla birleştiğinde Dünya'nın yaşanılamaz hale geleceğini söylüyor.

Ekip, 250 milyon yıl kadar kısa bir sürede Dünya'nın tektonik plakalarının birleşerek Dünya'nın bir sonraki süper kıtası olan Pangea Ultima'yı oluşturacağını buldu.

Bilim insanları, Pangea Ultima'nın oluşumunun ve çürümesinin, özellikle volkanik yarıklanma ve gaz çıkışı nedeniyle aşırı düzeyde CO2 üreteceğini söylüyor.

Sıcaklıklar 50 dereceyi görecek

Bu tür koşullar altında, süper bilgisayar sıcaklıkların yaklaşık 40 ila 50 santigrat derece arasına çıkacağını tespit ettiğinden, insanlık herhangi bir gıda yetiştiremeyecek.

Yaklaşık 252 milyon yıl önce Pangea'nın oluşumuyla aynı zamana denk gelen Permiyen döneminin sonundaki yok oluş, gezegendeki türlerin yaklaşık yüzde 90'ını öldürmüştü.