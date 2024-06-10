Bilim insanları Neptün'ün ötesinde şekerle kaplı cisim keşfetti Bilim insanları Neptün'ün ötesinde yüzeyi şekerle kaplı bir cisim keşfetti. Glukoz ve ribozla kaplı olan gezegen, yaşamın kökenine dair ipuçları taşıyor olabilir.

ensonhaber.com

Güneş Sistemi'nin en uzak noktalarından birinde bulunan Arrokoth adlı cismin yüzeyinde, şeker türleri tespit edildi.

ABD'li ve Fransız bilim insanları, küçük ve düzensiz şekilli bu cismi incelediklerinde, yüzeyinde glukoz ve diğer şeker türlerine rastladı.

Kuyruklu yıldızlar gibi Arrokoth da "şeker dünyaları" olarak adlandırılıyor. Bu tür cisimlerin, erken Dünya'ya organik moleküller taşımış olabileceği düşünülüyor.

Kuiper kuşağında yer alıyor

Arrokoth, Neptün'ün ötesinde Güneş'in etrafında dönen Kuiper Kuşağı'nın içerisinde yer alıyor.

İki nesnenin çarpışması sonucu oluşan bu cisim, düzleşmiş bir kar topuna benzer şekle sahip.

Bilim insanları, bu cismin yüzeyindeki sıra dışı kızıl rengin sebebini anlamaya çalışıyor.

Arrokoth'un keşfi, Güneş Sistemi'miz hakkındaki bilgilerimizi genişletmemize yardımcı oluyor.

Bu keşif bize, Güneş sisteminin ilk zamanlarında var olan ve Dünya'daki yaşamın oluşumuna katkıda bulunmuş olabilecek buzlu cisimler hakkında bilgi veriyor.