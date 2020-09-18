Bilim insanları, ölen bir yıldızın yörüngesinde dönen dev bir gezegen keşfetti

Bilim insanları, ölen bir yıldızın yörüngesinde dönen dev bir gezegen keşfetti

Gök bilimciler, ölen bir yıldızın (beyaz cüce) yörüngesinde dönen dev bir gezegen keşfetti. Keşif, gezegenlerin yıldızları öldükten sonra da hayatta kalmayı başarabileceğini gösteriyor.

Güneş benzeri bir yıldız, nükleer yakıtını tükettikten sonra genişlemeye başlar ve içe doğru çökmeye başlar.

Bu durum, yıldızın çekirdeğinin etrafında bulunan helyumun daha çok sıkışmasına ve belli bir aşamadan sonra da patlamasına yol açar. Yıldız, daha sonra dış katmanlarını uzaya püskürtür ve yıldızdan geriye kalan beyaz parçaya "beyaz cüce" denir.

Beyaz cüceler, yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlar olarak tanımlanır.



BEYAZ CÜCENİN YÖRÜNGESİNDE DEV GEZEGEN

Gök bilimciler, ölen bir yıldızın (beyaz cüce) yörüngesinde dönen dev bir gezegen keşfetti.

NASA'nın basın açıklamasına göre, uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından beyaz cüce WD 1856+534'ün yörüngesinde keşfedilen Jüpiter büyüklüğündeki gezegen, WD 1856 b olarak adlandırıldı.

Dünya'dan 80 ışık yılı uzaklıkta, Ejderha takımyıldızında yer alan gezegenin, soğuk yıldızının çevresindeki dönüşünü 34 saatte tamamladığı belirtildi.

Wisconsin-Madison Üniversitesinde görevli gök bilimci Andrew Vanderburg, "WD 1856 b, cüce yıldıza bir biçimde çok yakın ve tek parça halinde kalmayı başarmış.

Beyaz cücenin oluşum süreci, yakınındaki gezegenleri imha eder, sonrasında çok yakınlaşan herhangi bir şey de genellikle yıldızın muazzam çekim gücüyle parçalanır.

WD 1856 b'nin bu akıbetlerden birini yaşamadan şu an bulunduğu konuma nasıl geldiğine ilişkin hala çok sayıda soru işareti var." değerlendirmesini yaptı.