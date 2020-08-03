Bilim insanları: Seller 77 milyon insanı vuracak

Bilim insanları önümüzdeki 80 yıl içinde küresel ısınma nedeniyle kıyı sellerinin ikiye katlanacağını açıkladı.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya'nın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra, şimdiye kadar pek tahmin edilemeyen başka sorunlar da ortaya çıkabilir.

KIYI SELLERİ İKİ KATINA ÇIKACAK

İngiliz ve Avustralyalı bilim insanları, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin günümüzdekine benzer bir şekilde artması halinde, 2100 yılında kıyı sellerinin iki katına çıkacağını hesapladı.

Kıyı taşkınlarının artmasının temel nedeni olarak küresel ısınma kaynaklı buzul erimesi gösterildi.



KÜRESEL EKONOMİYE AĞIR DARBE VURACAK

Bununla birlikte araştırmacılar, sel nedeniyle oturdukları evlerin sular altında kalması sonucu on milyonlarca insanın taşınacağını ifade ederek, meydana gelecek zararın küresel ekonomiye maliyetinin 10 trilyon sterline kadar çıkacağını söylüyor.

77 MİLYON İNSAN RİSK ALTINDA

Araştırmacıların belirttiğine göre, dünyada şu an denize ve okyanuslara kıyısı olan 797 bin 716 kilometrekarelik bir alan kıyı sellerinden etkileniyor.

2100 yılında bu alanan küresel olarak 250 bin kilometrekare artması bekleniyor. Bu durum ise en az 77 milyon insanın sel riskinde olduğu anlamına geliyor.





Çalışmada, meydana gelecek sellerden en çok Kuzeybatı Avrupa, Güneydoğu ve Doğu Asya ile Avuzstralya’nın kuzeyinin etkileneceği, ancak yüzyılın sonuna doğru İngiltere ve Kuzey Avrupa’da da yoğun kıyı taşkınları yaşanacağı bilgisine yer verildi.