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    Bilim insanları, sıcaktan demirin buharlaştığı bir öte gezegen keşfetti

    Demir gibi metallerin bile buharlaşıp gaza dönüştüğü, şimdiye kadar tespit edilmiş en sıcak öte gezegenlerden biri tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 12:52
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    Bilim insanları, sıcaktan demirin buharlaştığı bir öte gezegen keşfetti

    Avrupa Uzay Ajansı tarafından 18 Aralık 2019 tarihinde başlatılan bir uzay teleskobu olan CHEOPS, geçtiğimiz şubat ayında ilk dış gezegenini gözlemleyerek bilimsel görevlere hazır olduğunu göstermişti.

    Bilim insanları, CHEOPS'un keşfettiği ilk öte gezegene ait ayrıntıları ortaya çıkardı.

    METALLER GAZA DÖNÜŞÜYOR

    Keşfedilen WASP-189 b isimli gezegenin, demir gibi metallerin bile buharlaşıp gaza dönüştüğü, şimdiye kadar tespit edilmiş en sıcak öte gezegenlerden biri olduğu belirtildi.

    chepos

    GÜNEŞ'TEN 2 BİN DERECE DAHA SICAK

    Söz konusu gezegen, yıldızının etrafındaki bir tam turunu 2.7 günde tamamlıyor. Yıldızına oldukça yakın bir şekilde dönen WASP-189 b'nin yıldızı, aynı zamanda Güneş'ten 2 bin santigrat derece daha sıcak.

    Bilim insanları, CHEOPS'tan gelen verileri analiz ederek bu kavurucu gezegen hakkında daha fazla detay elde etmeyi umuyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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