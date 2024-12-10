Bilim insanları su ve güneş ışığından yakıt üretmenin yeni bir yolunu keşfetti

Haber Merkezi

Temiz enerji arayışları devam ederken Japonya'daki Shinshu Üniversitesi'nden araştırmacılar, umut verici bir gelişmeye imza attı.

Bilim insanları, su ve güneş ışığını kullanarak hidrojen yakıtı üreten yeni bir reaktör geliştirdi.

İKİ ADIMLI SÜREÇ

Yeni reaktör, yaklaşık 100 metrekare bir alana sahip ve özel fotokatalitik paneller kullanarak suyu hidrojen ve oksijene ayırıyor. Bu işlem, iki adımda gerçekleşiyor.

İlk adımda, su moleküllerinden oksijen ayrıştırılıyor. İkinci adımda ise hidrojen atomları ayrıştırılıyor.

Yeni yöntem, suyu tek adımda hidrojen ve oksijene ayıran geleneksel yöntemlere göre daha verimli. Geleneksel yöntemlerde hidrojen yakıtı üretmek için doğalgaz kullanılması gerekiyor.

Reaktör, başlangıçta UV ışığıyla test edildi ve umut verici sonuçlar elde edildi. Ancak, gerçek güneş ışığı altında yapılan testlerde verimlilik yüzde 50 daha yüksek çıktı.

Yeni reaktör, şu anda güneş ışığının sadece yüzde 1'ini hidrojen yakıtına dönüştürebiliyor.

Bu oran, önceki yöntemlere göre daha iyi olsa da ticari kullanım için yeterli değil. Bilim insanları, verimliliği yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyor.

GELECEK ÇALIŞMALAR

Araştırmacılar, reaktörün ölçeğini büyütmenin ve daha verimli fotokatalizörler geliştirmenin önemini vurguluyor.

Bu çalışmaların, güneş enerjisinden hidrojen yakıtı üretimini ticari olarak uygulanabilir hale getirmesi bekleniyor.

Yeni reaktör, temiz enerji üretiminde önemli bir adım olarak görülüyor. Bilim insanları, bu teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte fosil yakıtlara olan bağımlılığın azalacağını ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının artacağını umuyor.