Bilim insanları uyardı: 2068 yılında dev bir göktaşı Dünya'ya çarpabilir

Bilim insanları, 3 futbol sahası büyüklüğünde Apep (99942 Apofis) isimli bir göktaşının, 2068 yılında Dünya'ya çarpabileceğini açıkladı.

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden bilim insanları, 3 futbol sahası büyüklüğünde Apep isimli bir göktaşının gittikçe hızlandığını ve rotasını değiştirerek 2068 yılında Dünya'ya çarpabileceğini duyurdu.

Şimdiye kadar yapılan hesaplar, dev göktaşının Dünya'nın yakınından geçip gideceğini gösteriyordu. Ancak gök cisminin izlediği yolun değiştiği ve Dünya için artık tehdit oluşturduğu açıklandı.

ATMOSFERDE PARÇALANMASI ÇOK ZOR

Bildiğiniz gibi Dünya atmosferine giren irli ufaklı göktaşları, atmosfer tarafından parçalanıyor. Ancak bilim insanlarına göre Apep (99942 Apofis) isimli göktaşı, dev boyutu sayesinde parçalanmadan Dünya'ya çarpabilir.

ÇARPMA SIRASINDA DEV ENERJİ AÇIĞA ÇIKACAK

Araştırmacılara göre, söz konusu göktaşı Dünya'ya çarptığı takdirde Hiroşima’ya atılan atom bombasından 65 bin kat daha büyük bir hasar yaratacak.

Ayrıca göktaşının 13 Nisan 2029 tarihinde Dünya'ya oldukça yaklaşacağı ve çıplak gözle görülebileceği söyleniyor.

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