Bilim insanları uyardı: Everest Dağı'ndan üç kat büyük kuyruklu yıldız yaklaşıyor! Bilim insanları, tahmini çapı Everest Dağı'nın üç katı olan bir kuyruklu yıldızın uzayda patladığını ve Dünya'ya doğru geldiğini duyurdu..

ensonhaber.com

Bilim insanları, tahmini çapı Everest Dağı'nın üç katı olan bir kuyruklu yıldızın uzayda patladığını duyurdu. 12P/Pons-Brooks olarak adlandırılan uzay taşının Dünya'ya yaklaştığı açıklandı.

Tahmini çapı 30 km olan katı bir çekirdeğe sahip olan bu cisim; buz, toz ve gazlı bir içecek şişesindeki karbonat gibi hareket eden gazlardan oluşuyor.

Pons-Brooks'un başına dört ay içinde ikinci kez gelen bu olay, teleskopla bakıldığında devasa bir çift boynuz gibi görünen bir görüntü oluşturuyor.

Teğet geçecek

Dünyayı teğet geçeceği belirtilen yıldızın, 21 Nisan 2024 tarihinde gezegenin en yakın noktasına ulaşacağı ve çıplak gözle görülebileceği açıklandı.

Uzay taşı, ünlü Halley kuyruklu yıldızı büyüklüğünde ve Dünya'da en son 1954 yılında çıplak gözle görülebilmişti.

2P/Pons-Brooks adlı kuyruklu yıldız, kriyovolkanik veya soğuk volkanik bir kuyruklu yıldızdır. Tahmini çapı 30 kilometre olan katı bir çekirdeğe sahiptir ve kriyomagma olarak bilinen buz, toz ve gaz karışımıyla doludur.

Çekirdek, kuyruklu yıldızın iç kısmından sızan, koma adı verilen bulanık bir gaz bulutu ile çevreleniyor.

Güneş radyasyonu kuyruklu yıldızın içini ısıttığında basınç artar ve kuyruklu yıldız şiddetli bir şekilde patlayarak donmuş iç yapısını çekirdeğin kabuğundaki büyük çatlaklardan uzaya fırlatır.

Kuyruklu yıldızı yakından izleyen İngiliz Astronomi Birliği'ne (BAA) göre, 5 Ekim'de gök bilimciler, kuyruklu yıldızın onlarca kat daha parlak hale gelmesinin ardından büyük bir patlama tespit etti.

Yeni patlamalar olabilir

12P güneşe doğru ilerlemeye devam ederken, birkaç büyük patlamaya daha tanık olma ihtimalimiz yüksek.

Spaceweather.com'a göre kuyruklu yıldız, daha fazla güneş ışınımı emdiği için bu patlamaların son patlamalardan daha büyük olması mümkün.