Bilim insanları, uzaydaki 'yeşil canavarın' nasıl oluştuğunu buldu James Webb Uzay Teleskobu'nun Cas A'ya dair verilerini inceleyen bilim insanları, Nisan 2023'te keşfedilen "yeşil canavar" adındaki yapıyı çözdü.

AA

NASA, ilk kez Chandra X-ışını Gözlemevi, James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini birleştirerek süpernova kalıntısı Cassiopeia A'yı (Cas A) ve barındırdığı "yeşil canavarı" görüntülemişti.

James Webb Uzay Teleskobu'nun Cas A'ya dair verilerini inceleyen bilim insanları, Nisan 2023'te keşfedilen "yeşil canavar" adındaki yapıyı çözmeyi başardı.

Yeşil canavarı tanımak isteyen bilim insanları, çeşitli teleskopları ve gözlemevlerini kullanarak Cas A'yı yakından inceledi.

Yeşil canavarın sırrı çözüldü

Yeşil canavarın, süpernovanın patlama dalgasının etrafındaki maddelere çarpması sonucu oluştuğu sonucuna varan araştırmacılar, süpernova kalıntısında yüksek sıcaklıklarda silikon ve demir gazı bulunduğunu tespit etti.

NASA'nın bilim insanları, süpernova patlamasına dair bilgi toplamak için bozularak demire dönüşen çinko ile radyoaktivitesi hala yüksek titanyumu haritada işaretledi ve patlamada "bozulmamış" enkazın izini sürdü.

Araştırmacılar ayrıca, süpernovanın çekirdeği çökerken açığa çıkan radyoaktif maddelerin yıldızın iç katmanlarıyla karışarak "bozulmamış" enkazda ince yapılar oluşturduğu ve enkazı şekillendirdiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)