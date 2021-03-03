Bilim insanları, Yeni Zelanda'da ışık saçan dev köpek balığı tespit etti

Araştırmacılar, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve karanlıkta kendiliğinden parlayan köpek balığı türü keşfetti.

Belçika’daki Catholilique de Louvaim Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitiüsü'nde (NIWA) görevli araştırmacılar, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve karanlıkta kendiliğinden parlayan üç köpek balığı türü keşfetti.

Işıklı köpek balığı türlerinin hepsi, okyanus yüzeyinden 200 ile 1000 metre derinlikte, yani güneş ışığının ulaşamadığı mezopelajik veya "alacakaranlık" kuşağı olarak bilinen bölgede yaşıyor.

YIRTICILARDAN KORUNMAK İÇİN...

Diğer taraftan uzmanlar, hayvanlara aşağıdan bakıldığında köpek balıklarının arkadan aydınlatılmış gibi göründüğünü ve bu üç türün parlayan alt karınlarının, onları yırtıcılara karşı kamufle etmeye yardımcı olabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte, potansiyel avcısı bulunmayan küt burunlu köpek balığının yiyecek ararken okyanus tabanını aydınlatmak ya da avına yaklaşırken kendini gizlemek için doğal ışıltısını kullanmasının mümkün olduğu aktarıldı.

Bilim insanları, her iki hipotezin de doğruluğunu kanıtlamak için daha fazla araştırma yapacak.

Bazı organizmaların gerçekleştirdiği çeşitli reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile canlının etrafına ışık yayması olarak nitelendirilen biyolüminesans olayı, deniz ve okyanuslardaki hayvanlarda görülebiliyor.

Ancak bu olay; küt burunlu köpek balığı, kara karınlı fener köpek balığı ve güney fener kabuğu köpek balığında ilk defa gözlemlendi.