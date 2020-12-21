Bilim insanları, yunuslardaki hastalığın nedenini buldu: İklim değişikliği

Bilim insanları, kıyı yunuslarının cildinin yüzde 70’ini kaplayabilen ölümcül hastalığın, iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen ise canlılar oluyor.

2005’te meydana gelen Katrina Kasırgası’ndan sonra New Orleans yakınlarında bulunan yaklaşık 40 şişe burunlu yunus üzerinde yeni bir hastalık tespit edilmişti. Ancak bilim insanları, hayvanların vücutlarında parça parça ve kabarık cilt lezyonları meydana getiren hastalığın sebebini bulamamıştı.

HASTALIĞIN NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ABD ve Avustralya’dan bilim insanlarının yaptığı çalışma, kıyı yunuslarının cildinin yüzde 70’ini kaplayabilen ölümcül hastalığın iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Daha önce ABD’nin Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida ve Teksas eyaletleriyle Avustralya’daki yunuslar arasında salgınlar yaşanmış ve bu hastalıkların, sudaki tuz oranının ani ve büyük miktarda düşmesi nedeniyle ortaya çıktığı tespit edilmişti.

Çünkü kıyı yunusları, deniz habitatlarındaki tuzluluk oranında yaşanan mevsimsel değişikliklere alışkın olsa da tatlı suda yaşamıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TUZ ORANINI DÜŞÜRÜYOR

İklim değişikliği, suda tuz oranının azalmasına sebep oluyor. Kasırga ve siklon gibi hava olaylarının artan şiddeti ve sıklığı, özellikle de kuraklık koşullarından önce yaşanıyorsa, alışılmadık miktarda yağmur suyu meydana getiriyor ve bu durum, kıyı sularını tatlı suya dönüştürüyor.





SALGINLARIN ŞİDDETİ ARTACAK

Tatlı su koşulları, Harvey ve Katrina gibi şiddetli kasırgalardan sonra aylarca sürebiliyor. Bilim insanları, artan sıcaklıklarla birlikte bu gibi hava olaylarının daha sık meydana geleceğini ve sonuç olarak yunuslarda daha sık ve şiddetli salgınlara yol açacağını tahmin ediyor.

Çalışmayı gerçekleştiren ekipten baş patoloji uzmanı Dr. Padraig Duignan, hastalığın 2005’ten beri yunusları öldürdüğünü, sorunu nihayet bulduklarını söyledi.