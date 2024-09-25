Bilim insanlarından iklim krizi önlemi: Uçaklar daha yavaş uçmalı Bilim insanları, karbon emisyonlarını azaltmak için uçakların yüzde 15 daha yavaş uçması çağrısında bulundu

Haber Merkezi

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için çabalar sürerken, bilim insanları havacılık sektörüne yönelik çarpıcı bir öneri sundu.

Karbon emisyonlarını önemli ölçüde düşürmek amacıyla, uçakların ortalama yüzde 15 daha yavaş uçması gerektiği belirtildi. Bu durum, uzun uçuşlar yapan yolcular için seyahat sürelerinin uzaması anlamına geliyor.

Uzmanlar, bunun yakıt tüketimini yüzde 5 ila 7 oranında azaltacağını ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacağını söylüyor.

HEDEFLER TUTMAYABİLİR

Bilim insanları, raporda, "Hızlı ve kararlı bir eylemde bulunulmazsa, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma fırsatını kaçırma ve gerekli olan kritik teknolojik ve ticari dönüşümleri geciktirme riskiyle karşı karşıya kalırız." ifadelerine yer verdi.

Araştırmacılar, "Havacılıkta yakıt tüketimini azaltmak, yeni uçak ve motor teknolojileri ve iyileştirilmiş operasyonel verimlilik gibi geleneksel önlemlerle sağlanabilir." açıklamasında bulundu.

'Havacılık Etki Hızlandırıcı modeli, çeşitli kaynaklara dayanarak, bu geleneksel önlemlerin 2050 yılına kadar yakıt tüketiminde yüzde 22'ye varan bir azalmaya yol açabileceğini öngörüyor.

Ancak, sistem çapında bir değişiklik gerektirdiği için şu anda erişilmesi zor olan bazı cesur verimlilik önlemleri de mevcut.

Bu önlemlerin uygulanması halinde 2050 yılına kadar yakıt tüketimi yüzde 50'ye kadar azaltılabilir.

İlk cesur adım, 2050 yılına kadar uçak emeklilik yaşının 30'dan 15'e düşürülmesi hedefiyle filo yenileme çalışmalarının hızlandırılmasını içeriyor.

Uzmanlara göre bu değişiklik tek başına yakıt tüketimini yüzde 11 ila yüzde 14 oranında azaltabilir.

İKİNCİ ÖNLEM: UÇUŞ HIZINI DÜŞÜRMEK

İkinci cesur önlem ise uçakların uçuş hızını yaklaşık yüzde 15 oranında azaltmak, bu sayede yakıt tüketimini yüzde 5 ila 7 oranında azaltmak mümkün olabilir.

Araştırmacılar, bu durumun yolcular arasında pek de hoş karşılanmayacağını kabul ediyor.

Son olarak araştırmacılar, daha fazla uçağın tasarım aralığına yakın uçurulmasının yakıt tüketimini yüzde dört ila yedi oranında azaltabileceğini söylüyor.

Uçuşların daha da uzatılması fikri, uçmaktan korkanlar için kötü bir haber olacak.

Uçma korkusu olarak da bilinen aerofobinin her 10 kişiden birini etkilediği tahmin ediliyor; ancak bazı araştırmalar bu oranın çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor.

Uçuş korkusu yaşayan kişiler, uçma düşüncesiyle birlikte artan kaygı ve panik ataklara maruz kalıyor ve birçoğu bu nedenle uçak yolculuğundan kaçınıyor.