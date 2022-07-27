Bilim insanlarının zombi örümcekleri: Nekrobotlar

ABD'de bilim insanları ölü örümceklerden robot yaptı. Nekrobot adını verdikleri örümcekler, küçük böcekleri yakalamak için kullanılacak.

ABD'de mühendisler tarafından çok ilginç bir çalışma gerçekleştirildi.

Mühendisler, ölü kurt örümceklerini mekanik kavram robotlarına dönüştürdü.

Ölü örümcekler vücut ağırlıklarının yüzde 130'unu kaldırabililiyor



Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden araştırmacılar, kurt örümceği ölülerine hava pompalayarak bacaklarını açıp nesnelerin etrafına dolanmalarını sağladı. Böylelikle ölü örümceklerin kendi vücut ağırlıklarının yüzde 130'unu kaldırabildikleri keşfedildi.

“Nekrobot” olarak adlandırılan bu ölü hayvan robotlarının, elektronikte veya küçük böceklerin yakalanması için kullanabileceği açıklandı.





"Çok fazla potansiyeli var"

Advanced Science dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Daniel Preston, “Örümcek öldükten sonra, küçük ölçekli, doğal tutucular olarak kullanılabilir. Bu robotların çok fazla potansiyeli var.” dedi.

Çalışmanın başyazarı Faye Yap ise “Örümceklerde, insanlardaki pazı ve triseps gibi antagonistik kas çiftleri yoktur. Öldüklerinde vücutlarına aktif olarak baskı yapma yeteneklerini kaybederler. Bu yüzden kıvrılırlar. Bu durumun çok ilginç olduğunu düşündük ve bu mekanizmadan yararlanmanın bir yolunu bulmak istedik.” diye konuştu.

Doğayı kirletmiyor

Öte yandan bilim insanları, örümceklerin biyolojik olarak doğada parçalanabildiğini ve plastik ve metalle yapılan elektronik tutucular gibi doğayı kirletmediğine dikkat çekti.

Son olarak araştırmacılar, vücut ağırlıklarına kıyasla daha ağır yükler taşıyabilen başka hayvan ölüleriyle deneyler yapmak istediklerini aktardı.