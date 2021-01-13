Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Alkan: WhatsApp'ın yaptığını Telegram da yapıyor

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Alkan: WhatsApp'ın yaptığını Telegram da yapıyor

Gazi Üniversitesi Adli Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, WhatsApp'ın yaptığını, Telegram ve diğer uygulamaların da yaptığını söyledi.

WhatsApp'ın yeni koşulları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla değişiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren bu ilkeleri kabul etmeyen kullanıcıların hesabını silecek.

Durum böyle olunca; Telegram, Signal ve Bip gibi farklı anlık mesajlaşma uygulamalarına ilgi de bir hayli arttı.

WhatsApp'ın aldığı karar hakkında açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Adli Bilişim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, “Aslında normal şartlarda baktığınızda WhatsApp'ı daha önceki kullandığımızla şimdiki kullandığımız arasında kaygı edecek endişe edecek bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAYACAK"

Yani WhatsApp dün ne yapıyorsa bugün de aynısını yapacak. Bu gizlilik sözleşmesini yeniledikten sonra da aynısını yapıyor olacak. Dolayısıyla da baktığımız zaman bir önceki ile bir sonrasında endişe edecek, kaygı edecek, panik yapacak herhangi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

WhatsApp'ın zaten halihazırda verileri topladığını ve işlediğini belirten Prof. Dr. Alkan, “WhatsApp şimdiye kadar ne tür verileri, bilgileri topluyor ve nasıl kullanıyor ise bundan sonra da aynı verileri aynı şekilde toplayacak ve aynı şekilde kullanacak.

WhatsApp sadece şunu yaptı; şimdiye kadar yapmış olduğu uygulamaları alenileştirdi, resmileştirdi ve kendince birtakım uluslararası yaptırımların önüne geçebilmek için, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi konusunda bir adım attı.” şeklinde konuştu.

"WHATSAPP'IN YAPTIĞINI TELEGRAM DA YAPIYOR"

WhatsApp'ın aldığı karar sonrasında insanların diğer uygulamalara yönelmesinin bir anlam ifade etmediğini, bu uygulamaların hepsinin verileri aldığını ve işlediğini belirten Alkan, “WhatsApp ne yapıyorsa Telegram da onu yapıyor, Bip, Signal, We Chat onu yapıyor. Bunun gibi bütün uygulamalar aynı şekilde verileri topluyor, işliyor ve aynı şekilde de paylaşıyor.

Değişen hiçbir şey yok. Sadece şu oldu; biraz alışkanlıklarımız değişecek, biraz da bu tür uygulamalara karşı toplumsal bilinç gelişiyor olacak. Farkındalık artıyor olacak.

Bir de tabiki WhatsApp ve benzeri uygulamalar bu takım yanlışlar yaptığında, toplumların nasıl refleks gösterdiğini, nasıl tepki gösterdiğini fark etmeleri ve kendilerini bu konuda birazcık daha düzenlemeleri noktasında önemli bir durum olacak aslında tüm dünya için.” ifadelerini kullandı.

Bu güncelleme sonrasında bireysel olarak kişiler için pek bir değişiklik olmayacağına vurgu yapan Alkan, “Birey olarak bizler için pek bir şey değişmeyecek. Yani WhatsApp'tan başka uygulamalara gitmek, güven açısından, risk açısından bir şey değiştirmeyecek.

Ancak şu olacak; sosyal medya kullanıcılarının bu konular gündeme geldikçe, daha çok farkındalıkları artacak. Bunları daha doğru kullanma kültürünü ediyor olacağız. Bilinç düzeyimiz artıyor olacak.

Artık her türlü ortamda her türlü verilerimizi paylaşmanın mahsurlarını daha çok öğrenmiş olacak. Değilse herhangi bir fark olmayacak. WhatsApp ne yapıyorsa diğer sosyal medya uygulamaları da aynısını yapıyor çünkü.” diyerek sözlerini tamamladı.



