Bill Gates açıkladı: İşte yapay zekanın ele geçiremeyeceği 3 meslek Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, kendi podcast yayınında yapay zekanın geleceği ve muhtemel tehditleri hakkında açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi.

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, bazı meslekleri de tehdit etmeye başladı.

Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyecek.

Bill Gates: Ben bile işimi kaybedebilirim

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, OpenAI CEO'su Sam Altman ile yakın zamanda bir podcast yayınında bir araya geldi.

Gates, yapay zekanın iş alanlarına etkisi hakkında konuşurken, "Ben bile işimi kaybedebilirim." dedi.

Gates'e göre yapay zekanın etkilemeyeceği 3 meslek

Bill Gates'in açıklamalarına göre, üniversiteye başlayacak gençler "alternatif enerji, sağlık biyobilimleri ve gelişen yapay zekanın kendisi ile bağlantılı alanlar"dan birini seçmeli.

Milyarder iş insanına göre, yapay zeka bu üç iş dalını insanların elinden alamayacak.

Bill Gates sağlık hizmetleri ve alternatif enerji sektöründeki işlerin yapay zekanın geleceği için en önemli ve uygulanabilir sektörler olduğunu söyledi.