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    Bill Gates havacılık şirketi satın almak istiyor

    Bill Gates havacılık şirketi satın almak istiyor

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kurucusu olduğu yatırım şirketinin bir havacılık şirketi almak için harekete geçerken, bu çıkışı çevrecilerin tepkisine neden oldu.
    • DHA
    • 10.01.2021 - 04:21
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 04:41
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    Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Invesment’ın İngiliz çokuluslu havacılık hizmetleri şirketi olan Signature Aviation’ı almak için anlaşmaya vardığı ifade edildi.

    4.3 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF

    Cascade’in yatırımcılık şirketi olan Blackstone Group ile iş birliği yapan firmayla birlikte alım için 4.3 milyar dolarlık teklif sundu.

    ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERDİ

    İklim değişikliğine yönelik yaptığı açıklamaların ardından Bill Gates’in bu hamlesi tepkilere neden oldu.

    Bill Gates havacılık şirketi satın almak istiyor #1

    ÖZEL JET UÇUŞU, HAVAYI 40 KAT FAZLA KİRLETİYOR

    Araştırmalar, özel bir jet uçuşunun yolcu başına normal ticari uçuşlardan 40 kat daha fazla karbon emisyonuna neden olduğunu gösterdi. Gates’in, Şubat ayında iklim değişikliği hakkında kitap çıkaracağı açıklanmıştı.

    Bill Gates havacılık şirketi satın almak istiyor #2

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