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Bill Gates havacılık şirketi satın almak istiyor
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kurucusu olduğu yatırım şirketinin bir havacılık şirketi almak için harekete geçerken, bu çıkışı çevrecilerin tepkisine neden oldu.
- DHA
- 10.01.2021 - 04:21
- Güncelleme : 10.01.2021 - 04:41
Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Invesment’ın İngiliz çokuluslu havacılık hizmetleri şirketi olan Signature Aviation’ı almak için anlaşmaya vardığı ifade edildi.
4.3 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF
Cascade’in yatırımcılık şirketi olan Blackstone Group ile iş birliği yapan firmayla birlikte alım için 4.3 milyar dolarlık teklif sundu.
ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERDİ
İklim değişikliğine yönelik yaptığı açıklamaların ardından Bill Gates’in bu hamlesi tepkilere neden oldu.
ÖZEL JET UÇUŞU, HAVAYI 40 KAT FAZLA KİRLETİYOR
Araştırmalar, özel bir jet uçuşunun yolcu başına normal ticari uçuşlardan 40 kat daha fazla karbon emisyonuna neden olduğunu gösterdi. Gates’in, Şubat ayında iklim değişikliği hakkında kitap çıkaracağı açıklanmıştı.