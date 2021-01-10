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Bill Gates havacılık şirketi satın almak istiyor

Bill Gates havacılık şirketi satın almak istiyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kurucusu olduğu yatırım şirketinin bir havacılık şirketi almak için harekete geçerken, bu çıkışı çevrecilerin tepkisine neden oldu.