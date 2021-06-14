Bill Gates: İklim değişikliğiyle mücadele için nükleer santral şart

Bill Gates, iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için daha fazla nükleer santral kurulması gerektiğini savundu. Ancak bilim insanları, bu fikre pek sıcak bakmıyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 2006'da kurduğu TerraPower ve milyarder iş insanı Warren Buffett'nin PacifiCorp adlı şirketi, ortak nükleer reaktör inşa edeceklerini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Son zamanlarda nükleer enerjiye yoğunlayan Bill Gates, iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için daha çok nükleer santral inşa edilmesi gerektiğini savundu.

"KULLANILMAYAN REAKTÖRLER ÇOK FAZLA"

ABD'deki Nükleer Enerji Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte konuşan Gates, "Bugün nükleer enerji bir yol ayrımında. ABD'nin elektriğinin yaklaşık yüzde 20'si nükleer enerjiden geliyor. Ancak ülkede, kullanılmayan reaktörler, yapım aşamasında olanlardan çok daha fazla.

"DAHA FAZLA NÜKLEER GÜÇ GEREKİYOR"

Eğer gerçekten iklim krizini çözmekte kararlıysak, yapmamız gereken ilk hamle, güvenli reaktörleri çalışır hale getirmektir. Ancak yine de bu bile yeterli olmayacak. ABD'de emisyonu sıfırlamak ve bir iklim felaketini önlemek için daha fazla nükleer güce ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

UZMANLAR BU FİKRE KATILMIYOR

Bill Gates, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede ve sıfır emisyon hedefinde önemli olduğunu düşünse de uzmanlar, bu fikre pek sıcak bakmıyor.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, yüzde 100 yenilenebilir enerjide rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal, gelgit ve dalga enerjisi gibi kaynaklardan yararlanma çağrısında bulunmuştu.

Bildiriye imza atan bilim insanları, nükleer enerjinin yenilenebilir enerji olarak kabul edilmediğini söylüyor.

Nükleer enerjinin radyoaktif atık ve uranyum madenciliği riskini de beraberinde getirdiğini savunan bilim insanları, Bill Gates ile tamamen farklı düşünüyot.