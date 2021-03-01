Bill Gates, neden iPhone yerine Android telefon kullandığını açıkladı

Bill Gates, neden iPhone yerine Android telefon kullandığını açıkladı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Clubhouse'ta katıldığı bir sohbette neden bir iPhone yerine Android telefon tercih ettiğini paylaştı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son dönemlerin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse'u en çok kullanan iş insanlarından biri.

Genellikle gündem ve kendi hayat tarzı ile ilgili konuşan Gates, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sohbette dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GATES'İN TERCİHİ ANDROİD

Bill Gates, Clubhouse'ta katıldığı bir sohbette neden bir iPhone yerine Android telefon tercih ettiğini açıkladı. Gates yaptığı açıklamada, bazı Android telefonların Microsoft uygulamalarını ön yüklü olarak sunduğunu ve bu nedenle işleri kolaylaştırmak için iPhone yerine Android kullandığını açıkladı.

Gelen sorulardan bir diğeri ise, sadece iOS platformunda kullanılan Clubhouse’a katılan Gates’in Android dışında sürekli olarak bir iPhone kullanıp kullanmadığıydı.

Ünlü milyarder, dünyadaki her şeyi yakından takip edebilmek için bir iPhone’a sahip olduğunu,ancak yanında sadece Android işletim sistemine sahip akıllı telefon taşıdığını söyledi.