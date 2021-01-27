Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı

Koronavirüs salgınına dünyanın hazırlıksız yakalandığını belirten Gates, yeni pandemilerin önüne geçilmesi için tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyayı yeni salgınlara karşı hazırlıklı olması konusunda uyardı.

Eşi Melinda Gates ile birlikte bu yılki mektubu salgın üzerine yazmaya karar verdiklerini belirten Bill Gates, kendisine en çok sorulan sorulardan birinin, dünyanın ne zaman normale döneceğiyle ilgili olduğunu söyledi.

"Hepimiz koronavirüsten önceki duruma dönmek istiyoruz." diyen Gates, ancak asla geri dönmemeyi umduğu konuyu "pandemiler konusundaki rahatlığımız" şeklinde ifade etti.

"BİR SONRAKİ SALGININ..."

Koronavirüsle mücadele çabalarına destek veren Gates, bu virüsün son pandemi olmayabileceğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Bir sonraki salgının grip mi, koronavirüs mü yoksa daha önce hiç görmediğimiz yeni bir hastalık mı olacağını bilmiyoruz. Dünya bunu önlemek için adımlar atmadıkça, bir sonraki salgının tehdidi her zaman olacak."

"DÜNYA BAŞARISIZ OLDU"

Amerikalı milyarder, bulaşıcı hastalıkla ilgili salgınların önüne geçebileceklerini ve bunun "iyi haber" olduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok yönden koronavirüse karşı hazırlanmakta başarısız olduğunu belirten Bill Gates, geçmiş salgınlara yanıt olarak alınan önlemlerden yararlandıklarını aktardı.

Gates, görüşlerini şöyle sürdürdü:

"PANDEMİYE HAZIRLIK CİDDİYE ALINMALI"

"Geçen yılın zorluklarının yeniden yaşanmasının önüne geçmek için, savaş tehdidinin ciddiye alındığı kadar pandemiye hazırlık da ciddiye alınmalıdır. Bir sonraki pandemiyi durdurmak için yılda on milyarlarca dolar harcamak gerekecek.

Ancak koronavirüs salgınının dünyaya 28 trilyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

'MİLYARLAR HARCANIP TRİLYONLAR KURTARILABİLİR' MESAJI



Trilyonları kurtarmak ve milyonlarca ölümü önlemek için dünyanın milyarlar harcaması gerekiyor. Dünyanın satın alabileceği en iyi ve en uygun maliyetli sigorta poliçesinin bu olduğunu düşünüyorum."