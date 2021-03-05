Binlerce Android ve iOS uygulaması kullanıcıların verilerini sızdırıyor

Güvenlik şirketi Zimperium, Android'de 11 bin 877, iOS'ta ise 6 bin 608 uygulamanın kullanıcı bilgilerini sızdırdığını açıkladı.

Zararlı yazılım içeren bazı Android ve iOS uygulamalarının kullanıcı verilerini ele geçirdiği biliniyor. Ancak her geçen gün bu uygulamaların sayısının artması kullanıcıları endişelendiriyor.

ABD merkezli güvenlik firması Zimperium'un araştırmasına göre, Andorid ve iOS'ta bulunan binlerce uygulama bulut (cloud) üzerinden bilgilerinizi sızdırıyor.

Zimperium, Android ve iOS tabanlı 1,3 milyon uygulamayı inceledi. Araştırmacılar 84 bin Android ve 47 bin iOS uygulamasının genel kullanıma açık bulut sistemlerinden yararlandığını tespit etti.

Veriler için kendi serverlarını kullanmayan bu uygulamaların yüzde 14'ünde veri sızıntısı tespit edildi.

BİNLERCE UYGULAMA GÜVENLİ DEĞİL

Zimperium'un açıklamasına göre 11 bin 877 Android ve 6 bin 608 iOS uygulamasıyla paylaşılan veriler güvende değil. Şirketin CEO'su Shridhar Mittal, sınırlı sayıdaki şirketi uyardıklarını, ancak bütün şirketlere ihtar göndermediklerini söyledi. Mittal, sızıntıları bulut serverlarında yapılan yanlış ayarlamalar sonucu oluştuğunu aktardı.