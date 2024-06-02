Binlerce hasta tedavi edecek: Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Çin'de açıldı. 14 robot doktordan oluşan hastane, günde 3 bin hastayı tedavi edebilecek.

ensonhaber.com

Sağlık sektöründe yapay zekanın kullanımı, son yıllarda büyük bir ivme kazandı.

Hastaneler, tanı ve tedavi süreçlerinden, hasta bakımının iyileştirilmesine kadar birçok alanda yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak, sağlık hizmetlerinde devrim niteliğinde yenilikler yapıyor.

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi, Çin'in Pekin şehrinde bulunan Agent Hastanesi adıyla hizmete girdi.

Hastane, büyük bir dil modeli tarafından desteklenen "akıllı doktorlar" tarafından yönetiliyor. Bu doktorlar, hastalarla etkileşime giriyor, semptomlarını değerlendiriyor ve teşhis koyuyor.

Ayrıca robot doktorlar, gerektiğinde hastaları insan doktorlara yönlendiriyorlar.

Günde 3 bin hasta tedavi edebiliyor

Hastanede ayrıca robot doktorlar da mevcut ve günde 3 bin hastayı tedavi edebilecek kapasiteye sahip.

Bu hastane, yapay zekanın sağlık hizmetlerinde nasıl kullanılabileceğini gösteren önemli bir adım.

Hasta kabulüne henüz başlamadı

Yapay zeka hastanesi yeni açılmasına rağmen henüz geliştirme süreci tamamlanmadı. Hastanenin bu yılın ikinci yarısından itibaren hasta kabul etmeye başlaması bekleniyor.

Yapay zeka, doktorlarının yalnızca birkaç gün içinde 10 bin hastayı tedavi edebileceği düşünülüyor.

Aynı rakamlara ulaşmak için bir insan doktorun iki yıldan fazla süre çalışması gerekiyor.

Yapay zeka doktorları, ayrıca önemli solunum yolu hastalıklarında kapsayan MedQA veri setinde (ABD Tıbbi Lisanslama Sınavı soruları) yüzde 93,06 gibi muazzam bir doğruluk oranına ulaşabiliyor.