Bir devrin sonu: Adobe Flash ve FarmVille kapandı

Bir devrin sonu: Adobe Flash ve FarmVille kapandı

Adobe, multimedia aracı olan Flash'ın kullanımını 31 Aralık 2020'de tamamen sona erdirdi. Böylelikle popüler çiftlik oyunu FarmVille da kapanmış oldu.

İlk olarak 1996 yılında kullanıma sunulan ve günümüzde artık popülerliğini kaybeden flash içeriklerine, artık Adobe tarafından bile destek sunulmuyor.

Birçok kritik güvenlik açığına sahip flash platformu, ayrıca sık sık kimlik avı dolandırıcılığı için de kullanıldı ve popülerliğini her geçen gün kaybetti.

Örneğin Google, 2020 yılının başlarına doğru flash içeriğe sahip internet sitelerini artık arama sonuçlarında göstermeyeceğini duyurmuştu. Ayrıca bağımsız .swf uzantılı flash animasyon içerikleri de arama sonuçlarından tamamen kaldırılacak.

FLASH VE FARMVILLE KAPATILDI

Bir dönem internet sitelerinin vazgeçilmez multimedia aracı olan Flash, 31 Aralık 2020 tarihinde sonlandı. Yolun sonuna gelen Flash ile birlikte ünlü çiftlik oyunu FarmVille da kapanmış oldu.

FarmVille oynamak isteyen oyuncuların karşısına, "Kullanımdan kaldırılacak olan Adobe Flash'ta olduğundan FarmVille, 31 Aralık tarihinden sonra kullanılamayacak. Bu tarihten sonra oyunu oynayamayacaksın ve oyun içi alışverişlerinin süresi dolacak. Bu tarihe kadar oynamaya devam edebilir veya aynı geliştiricinin başka oyununu deneyebilirsin." şeklinde bir uyarı çıkıyor.

2009 yılında Facebook üzerinde oynanabilir olarak yayınlanan popüler çiftlik oyununu, daha sonra milyonlarca oyunsevere ulaşmayı başarmıştı.

ADOBE: DESTEĞİ KESİYORUZ

Adobe, Flash programının bilgisayarlardan kaldırılması gerektiğini belirten bir mesajla Windows kullanıcılarını uyarıyor. Söz konusu mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Adobe Flash Player’i kullandığınız için teşekkür ederiz. 31 Aralık itibarıyla Flash Player’e destek vermeyi kesiyoruz. Sisteminizin güvenliği için Flash Player içeriğini acilen kaldırmanızı tavsiye ediyoruz."

