Bir devrin sonu: Çinli Meizu akıllı telefon pazarından çekildi Meizu, akıllı telefon üretimini sonlandırdığını, artık yapay zekâ odaklı ürün ve hizmetlere odaklanacaklarını açıkladı.

ensonhaber.com

2003 yılından bu yana piyasada olan ve bir zamanlar ülkemizde de popüler bir marka haline gelen Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, günümüzde rakiplerinin epey gerisinde kaldı.

Özellikle 2018 yılına kadar piyasaya sürdüğü fiyat/performans telefonlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Çinli marka, ardından düşüşe geçmeye başladı.

Meizu, artık akıllı telefon üretmeyecek

Son birkaç yılda satışları ciddi şekilde düşen ve Türkiye dahil birçok pazardan çekilen Çinli şirket, artık akıllı telefon üretmeyeceğini açıkladı.

Çoğu akıllı telefonun performans, kamera gibi detaylar açısından tatmin edici sonuçlar sunduğunu söyleyen Meizu, insanların artık uzun süre telefon değiştirmediğini söylüyor.

Gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Meizu, akıllı telefon üretimini sonlandırdıktan sonra yapay zeka odaklı teknolojilere odaklanacağını söyledi.

Gelen bilgilere göre şirket, yapay zeka odaklı ilk cihazını bu yıl bitmeden satışa sunacak.

Meizu'nun planları arasında, bu yıl içinde yapay zeka odaklı bir işletim sistemi duyurmak ve yine yapay zeka odaklı bir donanım ürünü çıkarmak yer alıyor.