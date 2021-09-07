Bir devrin sonu: Samsung, Galaxy Note için başvuru yapmadı

Bir devrin sonu: Samsung, Galaxy Note için başvuru yapmadı

31 Ağustos'ta akıllı telefon serileri için marka yenileme başvurusu yapan Samsung, Galaxy Note için herhangi bir başvuruda bulunmadı.

Samsung'un amiral gemisi serisi olan Galaxy Note, kullanıcıların en çok ilgi duyduğu akıllı telefonların başında geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Samsung, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli satışa çıkarmayacağını ve bunun yerine katlanabilir modellere odaklanacağını resmen doğrulamıştı.

10 yıllık bir geçmişe sahip olan Note serisi için bu yıl yeni bir modelin satışa çıkmayacak olması, Samsung kullanıcılarının tepkisine neden olmuş ve serinin geri gelmesi için imza kampanyası bile düzenlenmişti.

SAMSUNG, MARKA YENİLEME BAŞVURUSU YAPMADI

Samsung, Galaxy Note serisinin tamamen fişinin çekildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak atılan adımlar, serinin sonunun geldiğini gösteriyor.

Samsung'un sahip olduğu markalar için yenileme başvurusu yaptığı ortaya çıktı. 31 Ağustos'ta yapılan başvuru; Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A ve Galaxy M gibi Samsung'un piyasaya sürdüğü akıllı telefon serilerinin hepsini kapsıyor. Ancak başvurular arasında Galaxy Note serisi yok.

Samsung, daha önce yaptığı açıklamalarda, 2022 yılında yeni bir Galaxy Note telefon çıkaracağını söylemişti. Ancak yaşanan son gelişmelere baktığımızda, bu planın rafa kalktığını söyleyebiliriz.

Ayrıca Güney Koreli şirket, özellikle S-Pen desteği gibi bazı Galaxy Note özelliklerini katlanabilir telefonlara getirerek Note serisini işlevsiz kılmıştı.