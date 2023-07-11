Bir dönemin efsane uygulaması Winamp, akıllı telefonlara geldi Efsanevi müzik oynatıcı Winamp'ın geliştiricileri, uygulamayı Android ve iOS için kullanıma sundu.

ensonhaber.com

Sevdiği şarkıları müzik akış platformlarından dinlemek yerine bilgisayarına indiren neslin popüler oynatma aracı Winamp, yıllar önceki popülerliğini günümüzde yitirmiş durumda.

Teknolojinin gelişmesi ve online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenen tasarımıyla müzik piyasasına yeniden hakim olmak istiyor.

Bir dönemin efsane programları arasında yer alan MP3 çalma uygulaması Winamp'ın yeni versiyonu, geçtiğimiz günlerde bilgisayarlar için yayınlanmıştı.

Winamp telefonlara geldi

Efsanevi müzik oynatıcı Winamp'ın geliştiricileri, uygulamayı Android ve iOS için kullanıma sundu.

Android ve iOS için yayınlanan uygulama, sınırlı sayıda kullanıcı ile kapalı beta test modunda kullanıma sunuldu. Winamp'ın tam sürümünün önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Winamp Android

Winamp iOS

Winamp'ın yeni hedefleri

Winamp’ın tanınırlığını artırmak isteyen yöneticiler, onu sadece mp3 uygulamasından daha fazlasına dönüştürmek istiyor.

Şirket, müzisyenlere ve içerik oluşturuculara çalışmalarını dağıtmaları, tanıtmaları ve bundan kazanç elde etmelerini sağlayan bir platform kurmak istiyor.

Winamp, içerik oluşturucu hizmeti ile birlikte Spotify ve Apple Music gibi çevrimiçi servislerle rakip olmaktan daha çok, müzik konusunda Patreon benzeri bir platforma dönüşmek istiyor.