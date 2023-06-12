Bir metnin ChatGPT ile yazıldığı nasıl anlaşılır ChatGPT’nin bilimsel makalelerde ve öğrencilerin bitirme ödevlerinde kullanımı giderek artıyor. Peki bir metnin ChatGPT ile yazıldığı nasıl anlaşılır? Gelin bu sorunun cevabına yakından bakalım.

ensonhaber.com

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Durum böyle olunca, ChatGPT’nin bilimsel makalelerde ve öğrencilerin bitirme ödevlerinde kullanımı artmaya başladı.

Bir metnin ChatGPT ile yazıldığı nasıl anlaşılır

Aslında bu sorunun çok basit bir yöntemi var. ChatGPT, kullanıcılara verdiği cevapları hatırlama yeteneğine sahip.

Bir metnin ChatGPT ile yazıldığını öğrenmek için, ChatGPT'ye "Bu metni sen mi yazdın" diye sorduktan sonra metni yapıştırın. Eğer metin ChatGPT ile yazılmışsa, "Evet, bu metni ben yazdım" cevabını alacaksınız.

Bir başka yöntem ise, metnin ChatGPT ile yazıldığını tespit edebilen diğer yapay zeka araçlarını kullanmak: GPTZero.

Siz de bir metnin yapay zeka tarafından yazılıp yazılmadığını öğrenmek için GPTZero web sitesine gidin ve dilediğiniz metni yapıştırın. Ardından ChatGPT seçeneğini seçin ve sonuçları öğrenmek için "GET RESULT" butonuna tıklayın.