Bir Tesla çalışanı, özel belgeleri kendine aktarırken yakalandı

Tesla'da işe başlayan bir yazılım mühendisi, ilk 3 gün içerisinde yaklaşık 26 bin gizli dosyayı çalmaya başlayınca yakayı ele verdi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman bazı iç sorunlar yaşayabiliyor.

Örneğin, geçtiğimiz aylarda ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Tesla’nın lityum-iyon pil ve elektrikli araç alt montaj fabrikasında ilginç bir hack girişimi yaşanmış ve bir Rus vatandaşı, Tesla'nın bilgilerini çalmak için çalışanlara para teklif etmişti.

BİR ÇALIŞAN GİZLİ BELGELERİ ÇALARKEN YAKALANDI

Tesla'da 28 Aralık 2020'de işe başlayan yazılım mühendisi Alex Khatilov, işe başladığı ilk gün içerisinde, şirketin ticari sırlarının yer aldığı yaklaşık 26 bin dosyayı kendi Dropbox hesabına aktardı.





Tesla'nın sözleşmesini ihlal etmek ve şirketin gizli ticari sırlarını çalmakla suçlanan Khatilov'un görevine son verilirken, suçlamaları reddettiği belirtiliyor.

Konu ile ilgili olarak The New York Post'a konuşan Khatilov, yaklaşık 20 yıldır bu sektörde olduğunu ve gizli dosyaların önemi bildiğini belirterek, böyle bir çalma işlemini asla yapmadığını söyledi.

Ancak Tesla'ya göre gizli dosyalar çoktan Dropbox hesabına aktarıldı bile. Şirket yetkilileri, çalınan belgelerin başka şirketlerle paylaşılıp paylaşılmadığını ise bilmiyor.

2018 yılında da Tesla'nın bir başka çalışanı, Tesla üretim sisteminde değişiklikler yapmak ve şirketin gizli bilgilerini üçüncü taraflara aktarmakla suçlanmıştı.