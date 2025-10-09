Abone ol: Google News

Bir ülke daha 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklıyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, çocukların ruh sağlığı ve konsantrasyonu üzerindeki olumsuz etkileri gerekçe göstererek 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklayacaklarını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 13:00
Danimarka, 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan son ülke olmaya hazırlanıyor.

Başbakan Mette Frederiksen, parlamentonun açılış konuşmasında bu yeni öneriyi duyurdu.

GEREKÇE: "ÇOCUKLARIMIZIN ÇOCUKLUĞUNU ÇALIYOR"

Başbakan Frederiksen, cep telefonları ve sosyal ağların "çocuklarımızın çocukluğunu çaldığını" söyleyerek, genç kullanıcıların ruh sağlığı ve konsantrasyon seviyeleri üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Önerinin, çocuklar ve gençler arasında artan kaygı ve depresyon vakaları nedeniyle gündeme geldiği belirtildi.

YASAK NASIL UYGULANACAK

Yasağın hangi sosyal medya ağlarını kapsayacağı henüz belirtilmedi, ancak "birkaç" platformu içereceği ifade edildi. Yasağın önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ancak yasağın bir istisnası olacak; ebeveynler, kendi rızalarıyla çocuklarının 13 yaşından itibaren sosyal medyayı kullanmasına izin verme seçeneğine sahip olacak.

AVUSTRALYA DA BENZER BİR ADIM ATMIŞTI

Danimarka'nın bu önerisi, Avustralya'nın 16 yaşın altındaki çocuklar için Facebook, Snapchat ve TikTok gibi platformları yasaklama teklifinin ardından geldi.

Danimarka Dijitalleşme Bakanı, "Çok saf davrandık. Çocukların dijital hayatlarını, onların refahını hiç düşünmeyen platformlara bıraktık." dedi.

