Bir YouTube çalışanı, rahatsız edici videolar izlemeye zorlandığı için şirkete dava açtı

Bir YouTube çalışanı, rahatsız edici videolar izlemeye zorlandığı için şirkete dava açtı

Eski bir YouTube içerik moderatörü, rahatsız edici videolar izlemeye zorlandığını ve ruh sağlığının bozulduğunu iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu.

Google bünyesinde bulunan ve dünyanın en popüler video paylaşım ağı olan YouTube'a her gün milyonlarca video yükleniyor. Bu videoların bir kısmı yapay zeka tarafından kontrol edilirken, bir kısmı da insan moderatörlerin kontrolünden geçiyor.

Eski bir YouTube içerik moderatörü, yüklenen videoları kontrol ederken cinayet, çocuk pornografisi, hayvan yaralama ve intihar gibi videoları izlemek zorunda kaldığını ve ruh sağlığının bozulduğunu öne sürerek şirkete dava açtı.

YouTube'da çalıştıktan sonra panik atak, kabuslar ve kapalı alanda bulunamama gibi bazı sağlık sorunlarının ortaya çıktığını söyleyen eski çalışan, ayrıca YouTube'un travma sonrası stres bozukluğunu tespit edebilecek danışmanlarının bulunmadığını ve şirketin güvenlik standartlarını karşılamadığını iddia ediyor.

DAVA SONUCUNDA YOUTUBE TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR

Dava dosyasında, YouTube'un söz konusu zararlı içerikleri izlemek zorunda kalan diğer çalışanlara tazminat ödemesi gerektiği ve çalışanlara ruh sağlığı desteği verilmesi gerektiği de belirtiliyor.

FACEBOOK TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Facebook, ruh sağlığı sorunları yaşayan eski içerik moderatörlerinin açtığı dava sonucunda çalışanlara 52 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.