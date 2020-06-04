Birçok ileri teknolojinin patenti ABD'nin elinde

Alman Bertelsmann Foundation tarafından yapılan araştırmaya göre; geleceğin 58 ileri teknolojisinin 50'si, ABD tarafından patentlenmiş durumda.

Son yıllarda 3 boyutlu yazıcılar, yapay zeka ve 5G gibi ileri teknolojiler olduk yaygın hale geldi.

Almanya merkezli Bertelsmann Foundation, inovasyon gücünün 2000-2019 döneminde nasıl değiştiğini analiz eden "İleri Teknolojilerde Dünya Standartlarında Patentler-Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın İnavosyon Gücü" isimli araştırma sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre; 3 boyutlu yazıcı, 5G, yapay zeka, gıda ve enerji dönüşümü gibi yeni teknolojilerde Doğu Asya, yükselişine devam ediyor.

ABD, tartışmasız hala "patent süper gücü" konumunu koruyor ve orta vadede bu pozisyonunu devam ettirecek.

58 TEKNOLOJİDEN 50'Sİ ABD'NİN ELİNDE

ABD, en yeni 58 teknolojiden 50'sinde dünya standartlarında en fazla patente sahip ülke olurken, geri kalan 8 teknolojide ise ikinci sırada yer alıyor.

Apple, Facebook, Microsoft ve Google gibi büyük şirketlerin merkezi olan ülke, büyük veride dünya çapında patentlerin yaklaşık yarısını da elinde tutuyor.

ÇİN, ABD İLE OLAN FARKI KAPATIYOR

Dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin, ileri teknolojide ABD'ye hızla yetişiyor. Çin, son 20 yılda sadece çok sayıda patent üretmekle kalmadı, aynı zamanda aldığı patentlerin kalitesinde ileriye doğru büyük bir adım attı.

Geçen yıl Çin, incelenen 58 teknolojiden 42'sinde dünya standartlarında en fazla patente sahip ilk 3 ülke arasında yer aldı.

Araştırmaya göre Çin, 2010'da herhangi bir teknoloji patentinde dünyada ilk 3'te bile yer almıyordu.

Çin'in teknolojideki benzer büyüme oranları Güney Kore'de de görülüyor. Güney Kore, geçen yıl itibarıyla dünya standartlarında en çok ikinci 5G patentini elinde bulunduruyor.

İncelenen 58 teknolojinin 3'ünde Japonya; dünya standartlarında en fazla patente sahip olurken, bu teknolojiler "elektrikli araçlar", "pil teknolojisi" ve "ileri kaplama" olarak sıralandı.

AVRUPA GERİDE KALDI

İncelenen 58 ileri teknolojide hiçbir Avrupa ülkesinin dünya standartlarında en çok patent sahibi olan ülkeler listesine giremediği görüldü.

Kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya, 7 teknolojide en fazla patenti olan ikinci ülke konumunda bulunuyor.