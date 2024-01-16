Biri sizi gözetliyor olabilir: Gizli kameraları tespit etmenin 5 yolu El fenerini aynalara doğrultmaktan, duman alarmlarını kontrol etmeye kadar... Evinizde veya otel odanızdaki gizli kameraları nasıl tespit edebileceğinizi anlattık.

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Son yıllarda hiçbir şeyden haberi olmayan misafirlerin Airbnb sahipleri tarafından gözetlendiğine dair şok edici hikayeler ortaya çıktı.

Üstelik kiralık ev veya otel gibi yerlerde gözetleme sorunları gittikçe artmaya başladı.

Airbnb daireleri üzerinde yapılan bir analiz, 132 daireden birinde gizli kamera bulunduğunu gösteriyor.

Bu haberimizde; Airbnb kiralamanızda, otel odanızda veya dairenizde gizli kamera olup olmadığını nasıl tespit edebileceğinizi anlatacağız.

Kamera merceklerinin yansımalarını bulmak için bir el feneri kullanın

Pixel Privacy'nin tüketici gizliliği şampiyonu Chris Hauk, tüm ışıkları kapatmanın ve bir el feneri kullanmanın, kamera lenslerinin yansımalarını bulmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Hauk, oda karanlık olduğunda yeşil veya kırmızı LED ışıkları da arayabileceğinizi belirtiyor; bu da gizli kameranın başka bir belirtisidir.

Mobil uygulamalardan yardım alın

Comparitech güvenlik uzmanı Brian Higgins, Fing gibi çeşitli özel uygulamaların Wi-Fi'ye bağlı kameraların tespit edilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Fing gibi uygulamalar, Wi-Fi ağını tarar ve bağlı tüm cihazların ayrıntılarını ortaya çıkarır; bu, gizli kameraları bulma yolunda iyi bir ilk adım olabilir.

Ancak, bunun kablolu bağlantıya sahip kameraları veya dahili bir çipe kayıt yapan kameraları bulamayacağını belirtmekte fayda var.

Android ve iOS için Fing uygulamasını indirip, ağızına bağlı diğer aygıtları rahatlıkla görebilirsiniz.

İki yönlü aynaları kontrol edin

Uzmanlar, kameraları gizlemek için en iyi yerlerden birinin aynaların arkası olduğunu ve iki yönlü aynaları kontrol etmeniz gerektiğini söylüyor.

Eğer duvara bir ayna cıvatalanmışsa, ışıkları kapatın, bir el fenerini aynaya doğru tutun ve onunla yüzeyini tarayın. Gördüğünüz tek şey el fenerinizin yansımasıysa, ayna muhtemelen tek yönlü bir aynadır.

Ancak aynanın arkasındaki alanı görebiliyorsanız bu muhtemelen iki yönlü bir aynadır ve gizli kamera yerleştirilmiş olabilir.

Kızılötesi sensörleri tespit etmek için telefonunuzu kullanın

Kameralar, karanlık odalarda görüntü yakalamak için kızılötesi ışık kullanma eğilimindedir; siz kızılötesini göremeseniz de telefonunuzun kamerası muhtemelen görebilir.

Kamera modelinize bağlı olarak kızılötesini algılayabilen ön veya arka kamera olabilir. Bu özelliğe sahip telefonlar, genellikle TV'ler için uzaktan kumanda olarak da kullanılabiliyor.

Telefonunuzdaki kameranın kızılötesi sinyalleri algılayıp algılamadığını kontrol etmek için şu adımları izleyin:

Telefonunuzdan kamera uygulamasını açın.

Herhangi bir televizyonun kızılötesi kumandasını telefonun kamerasına doğrultun.

Kumandadaki tuşlara rastgele basmaya başlayın.

Kameranızda mor veya beyaz bir ışık görürseniz, kamera kızılötesini algılayabilir anlamına geliyor.

Gizli kamerayı tespit etmek için, odadaki tüm ışıkları kapatmalı ve kamera uygulamasını kullanarak, gizli bir kameradan gelebilecek benzer ışıklara karşı odayı taramalısınız.

Saksı bitkilerini ve duman alarmlarını kontrol edin

Comparitech'in güvenlik uzmanı Brian Higgins, saksı bitkileri ve duman alarmları gibi küçük ev eşyalarının gizli kameraların gizleneceği klasik yerler olduğunu söylüyor.

Ağustos 2022'de Teksaslı bir çift, kullandıkları bir mülkte duman dedektörlerinin içinde gizli kamera lensleri bulduğunu söylemişti.

Gizli kameralar için doldurulmuş oyuncaklar, duman alarmları ve ev bitkileri gibi yerleri mutlaka kontrol edin.