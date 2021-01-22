Bitcoin, yeniden 30 bin dolara geriledi

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin, ani bir yükselişle 42 bin doları görmüştü. Ancak Bitcoin, şu anda yeniden 30 bin dolara kadar düştü.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda rekorlar kırarak 42 bin dolara kadar yükselmişti.

Bitcoin'in son dönemdeki hızlı yükselişi, bu hafta bir miktar ivme kaybetti. Kayıplarını ikinci güne taşıyan popüler kripto paranın iki günlük kaybı yüzde 8'in üzerinde.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 30 bin 700 dolar düzeyine kadar çekilirken, toplam piyasa hacmi de yeniden 1 trilyon doların altına indi.





5 BİN DOLARIN ALTINA İNMİŞTİ

2020 yılına dalgalı başlayarak 5 bin doların bile altını gören Bitcoin, yılın ikinci yarısında hızla yükselmiş ve son birkaç ayda 10 bin dolara kadar çıkmıştı. Yeni yılda da yükselişini sürdüren kripto para birimi, 40 bin dolar barajını aşmayı başarmıştı.