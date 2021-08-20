Bitexen Platformuna 9 Yeni Coin Daha Ekledi

Yatırımcılarına sunduğu dijital varlıklara her geçen gün yenilerini ekleyen Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, son güncellemeyle birlikte 9 yeni coin daha platformuna ekledi.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, platformuna yeni dijital paralar eklemeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte Coin98 (C98), TrueFi (TRU), Cartesi (CTSI), Mina (MINA), Stafi (FIS), Ellipsis (EPS), Linear (LINA), Flow (FLOW) ve Polymath (POLY) coin’lerini platformuna ekledi. Bitexen böylece, mevcut dijital varlık sayısını 145’e çıkarttı. Bitexen, kendi sadakat coin’i EXEN Coin’in de yer aldığı en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkanıyla Türkiye’deki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Bitexen’in platformuna eklediği yeni dijital paralar şöyle;

C98; kullanıcıların zincirler arası takasa, kilitleme işlemlerine ve likidite farming’e ulaşmasına imkan sağlayan bir çoklu zincir merkeziyetsiz finans (DeFi) platformudur. Coin98, Ethereum, BSC, Solana, Avalanche ve Tron’un da yer aldığı birçok blokzincirdeki varlıkları desteklemektedir. Coin98’in en önemli özelliği birçok platformu desteklemesidir.

TRU; merkeziyetsiz finans alanında teminatsız borç verme amacıyla kurulmuş bir platformdur. TrueFi üzerinde borç alanlar zincir üzerinde bir kredi geçmişine sahip olurken, teminat gerektirmeden hızlı bir şekilde kredi alabilmektedir. Borç alanları kredi açısından inceleme ve onaylama süreci, platformun yerel tokeni olan TRU sahiplerinin elindedir.

CTSI; ölçeklenebilir merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtımı için oluşturulmuş bir katman-2 platformudur. Cartesi aynı zamanda akıllı kontrat teknolojilerini geliştirmeyi de amaç edinmiştir.

MINA; DApp'leri (merkeziyetsiz uygulamaları) daha verimli çalıştırmak için hesaplama gereksinimlerini azaltmak amacıyla oluşturulmuş minimal bir özlü blokzincirdir. Ayrıca, güvenlik ve merkeziyetsizlik açısından dengeli kalır.

FIS; stake edilen varlıkların likiditesinin kilidini açmayı amaçlayan bir DeFi protokolüdür. STAFI Protokolü, stake varlıklarınızın likiditesini sağlayan ABT tokenleri yayınlayarak likidite ile Mainnet güvenliği arasındaki çelişkiyi çözer.

EPS; Binance Smart Chain üzerinde oluşturulmuş düşük ücretler ile sabit, kilitleme hizmeti sunan Ellipsis Finance kuruluşunun piyasaya sürdüğü bir tokendir.

LINA; sınırsız likidite ile anında sentetik varlıklar oluşturabilen, merkezi olmayan bir varlık protokolüdür.

FLOW; yeni nesil oyunlar, uygulamalar ve bunlara güç sağlayan dijital varlıkların temeli olarak tasarlanmış hızlı, merkezi olmayan ve geliştirici dostu bir blokzincirdir.

POLY; menkul kıymet tokenleri oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş merkezi olmayan bir Ethereum projesidir. ST-20 Polymath standardı (ERC1400), bir menkul kıymet tokeni oluşturmanın zorluklarını kolaylaştırarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.