BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Sosyal medya şirketlerinin gücü endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya şirketlerinin elindeki gücün endişe verici olduğunu belirterek, düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini söyledi.

ABD eski başkanı Donald Trump, seçim sürecinde sık sık sosyal medya tarafından sansüre uğramıştı.

Başta Twitter olmak üzere; Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat ve Twitch gibi bazı platformlar, Trump'ın hesaplarını askıya almış ve paylaşım yapmasını engellemişti.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: ENDİŞE VERİCİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya şirketlerinin elindeki gücün endişe verici olduğunu belirterek düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini kaydetti.

BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında Twitter'ın Trump'ı yasaklaması sorulan Guterres, "Az sayıda şirkete çok fazla güç verilmiş bir dünyada yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Bu şirketlerin halihazırda elindeki güçten özellikle endişe duyuyorum." dedi.





Sosyal medya şirketlerinin topladığı verilerin sadece reklam şirketlerine satılmakla kalmayıp, davranışların değiştirilmesi ve siyasi anlamda ülkelerin vatandaşlarını kontrol için de kullanılabileceğine dikkati çeken Guterres, düzenleyici mekanizmaların şart olduğunu ifade etti.

Guterres, ticaret ve teknoloji alanında ABD ve Çin arasındaki rekabete ilişkin ise küresel ekonominin korunması ve küresel siber güvenlik için müzakere çağrısı yaptı.