Boeing, 2030 yılına kadar uçan taksileriyle hizmet vermeyi planlıyor ABD'li uçak üreticisi Boeing, 2030 yılına kadar Asya'daki ulaşım sorunlarını çözmek için uçan taksi hizmeti verecek.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

Boeing tarih verdi

Havacılık devi Boeing, 2030 yılına kadar otonom hava taksilerini piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Boeing, proje kapsamında çeşitli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen, elektrikli ve otonom hava araçları filosu geliştirecek.

Bu taksiler, havalimanlarından şehir merkezlerine ve diğer önemli noktalara hızlı ve kolay ulaşım sunacak ve trafik yükünü hafifletecek.

Geliştirme aşamasında olan teknoloji için Boeing, önümüzdeki yıllarda Asya'da kapsamlı testler yapmayı planlıyor. Şirket, bu alanda Wisk Aero adlı bir yan kuruluşuyla birlikte çalışıyor.

Günümüzün bilim kurgu hikayelerinin bir parçası gibi görünen uçan otomobiller artık sadece hayal değil.

Gelecekteki ulaşımın temel taşı olabilecek bu teknoloji, hayatımızı temelden değiştirebilir.