Boeing, 2030'a kadar biyoyakıt ile çalışan uçak üretecek

Boeing, 2030'a kadar biyoyakıt ile çalışan uçak üretecek

ABD merkezli Boeing, 2030'a kadar yüzde 100 biyoyakıt ile çalışan ticari uçaklar üreteceğini açıkladı.

Dünya genelindeki fosil yakıtlı araçların neden olduğu emisyon, her geçen gün çevreyi kirletmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) küresel iklim değişikliği hedefleri kapsamında, küresel sıcaklıklık artışını düşürmek ve karbon emisyonlarını azaltmak için ise fosil yakıtlı araçlardan tamamen kurtulmamız gerekiyor.

Örneğin havacılık sektörü, 2050 yılına kadar karbon emisyonunu yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor.





BOEING'DEN BİYOYAKIT HAMLESİ

Son yıllarda 737 Max haberleri ile gündeme gelen ABD merkezli Boeing, gelecek planlarını açıkladı.

Şirket, 2030'a kadar yüzde 100 biyoyakıt ile çalışan ticari uçaklar yapacağını açıkladı. Öte yandan, yüzde 100 biyoyakıt kullanılan ilk ticari uçuş, 2018'de Boeing 777 kargo uçağıyla gerçekleştirilmişti. Bu nedenle ABD'li şirket, biyoyakıt konusunda oldukça tecrübeli.

Ticari uçuşlar, mevcut bütün karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 2'sini, ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 12'sini meydana getiriyor.