Boeing 737 Max, yolculu uçuşlar için yeniden onay aldı

ABD Federal Havacılık İdaresi, 737 Max tipi uçaklarla ilgili "tekrar yolcu taşıyabilir" kararı verdi.

İki büyük kaza nedeniyle uzun bir süredir yerde bekletilen Boeing 737 Max tipi uçaklarla ilgili karar açıklandı.

20 aydır uçuşlara ara verilen uçağın yeniden uçması için onay çıktı.

737 MAX TEKRAR YOLCU TAŞIYACAK

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), sorunlarla karşı karşıya kalan Boeing 737 Max'in tekrar yolcu taşımasının yolunu açan karara imzayı attı.

20 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ZARAR

Illinois merkezli şirkete göre, uçağın yolcu taşımasının onaylanma süreci, başlangıçta beklenenden çok daha uzun sürdü ve Boeing'e 20 milyar dolardan fazlaya mal oldu.

Bu hafta onay beklenmesine rağmen Boeing (BA) hisseleri, çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5 yükseldi.

YAZILIM HATASI, ELEKTRİK KABLOLARININ GÜVENLİĞİ...

Soruşturma kapsamında yazılım hatasının yanı sıra uçağın elektrik kablolarının güvenliğiyle ilgili sorunlar keşfedildi. 737'den 737 Max'e geçen pilotların eğitim eksikliğine ilişkin durum da gündeme geldi.

CNN International'ın haberine göre, birçok Boeing çalışanının, onay sürecinde söz konusu uçaklar hakkında şüphelerini dile getirdiği ortaya çıktı.

"UÇAKLAR DENETLENMELİ"

FAA, uçuşlara başlanmadan önce onay sürecinde belirlenen 737 Max için gerekli değişikliklerin yapılması ve uçakların denetlenmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca pilotların ek eğitimi tamamlaması gerektiği vurgulandı.

Havayoluna bağlı olarak bu sürecin birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar yalnızca American Airlines, aralık sonu ve ocak başında Miami ile New York arasında birkaç 737 Max uçağını uçuş programına ekledi.

İKİ KAZADA 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

737 Max'lerin uçuşu, 346 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül kazanın ardından Mart 2019'da durdurulmuştu. Uçağın çok hızlı tırmanmasını ve durmasını engelleyen bir güvenlik özelliğinin, uçağın burun kısmını aşağıya indirdiği ortaya çıkmıştı.

PİLOTUN SON SÖZLERİ: BURNU KALDIR

157 yolcu ve mürettebatıyla düşen Etiyopya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının burnu, havalandıktan kısa süre sonra aşağı dalmaya başlamıştı. Wall Street Journal'ın haberinde, pilotlardan birinin diğerine "Burnu kaldır! Burnu kaldır!" dediği aktarılmıştı.

Endonezya merkezli Lion Air uçağının da burun kısmının en az 20 kez indirmeye zorlandığı, denize düşen uçaktaki 189 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.