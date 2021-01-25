Boston Dynamics: 2021 bizim yılımız olacak

Mühendislik ve robot şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, robotlarını ticarileştirerek 2021'e damga vurmak istiyor.

Mühendislik ve robot şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, özellikle robot köpeği Spot ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Hyundai tarafından 1 milyar dolara satın alınan şirket, yıl başında paylaştığı dans videosuyla oldukça ses getirmişti.

Şirketin YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videoda, Boston Dynamics'in tüm robot ailesi dans ederken görülüyor.

Boston Dynamics robotlarından yeni yıl dansı

2021 HEDEFLERİ BÜYÜK

Boston Dynamics; Atlas, Spotmini ve Handle isimli robotlarıyla önümüzdeki yıllarda da adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Şirketin muhtemelen en çok ilgi çeken, iki ayaklı insansı robotu Atlas, 1,8 metrelik boyuyla çeşitli arama ve kurtarma görevleri için tasarlanmış ve 2013’te tanıtılmıştı.

Bir köpeği andıran Spot, pandemi döneminde renkli görüntüler sergilerken, Handle isimli robot da ağır yükleri tek seferde hassas biçimde kaldırabileceğini ve lojistikte faydalı olabileceğini gözler önüne sermişti.

Artık Hyundai bünyesinde hizmet veren şirketin, robotlarını ticarileştirmeye yönelik adımları merakla bekleniyor. Şirketin iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Michael Patrick Perry, ticari ekiplerini genişlettiklerini duyurdu.

Perry, lojistik sektöründe kullanılacağı düşünülen Handle robotundan söz etti. Robotu ticarileştirme sürecinde olduklarını ifade eden Perry, “Nispeten erken bir aşamadayız, ancak önümüzdeki bir veya iki yıl içinde kutu taşıyacak ilk sürümleri üretmeyi planlıyoruz.” dedi.

Boston Dynamics'in taşıma için geliştirdiği robot: Handle

Hyundai’nin şirketi satın almasını da değerlendiren Perry, “Boston Dynamics, Hyundai etiketi altında da risk almayı sürdürecek mi?” sorusuna, "Robotların yapabilecekleri şeylerin sınırlarını zorlamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Kısa vadede bunun, ürünlerimizde ve yeni araştırmalarımızda gerçekleştiğini görebileceksiniz. 2021 bizim için harika bir yıl olacak." cevabını verdi.