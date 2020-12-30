Daha önce sergiledikleri hünerleri ile dikkat çeken Boston Dynamics'in robotları, şimdi de yeni yıl danslarıyla gündemde.

Mühendislik ve robot şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, özellikle robot köpeği Spot ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Hyundai tarafından 1 milyar dolara satın alınan şirket, etkileyici bir yeni yıl videosu yayınladı.

Şirketin YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videoda, Boston Dynamics'in tüm robot ailesi dans ederken görülüyor. Ancak videonun yıldızlarından olan Atlas isimli robot, dans becerileriyle öne çıkmayı başarıyor.

Şirketten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Daha mutlu bir yıl olmasını umduğumuz yeni bir yılın başlangıcını kutlamak için tüm ekibimiz bir araya geldi: Boston Dynamics'ten hepimizden mutlu yıllar."

Boston Dynamics robotlarından yeni yıl dansı