New York Polis Departmanı (NYPD), Boston Dynamics'in robot köpeği Spot’u, operasyon esnasında kullandı.

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan Boston Dynamics, geçtiğimiz aylarda Hyundai tarafından satın alınmıştı.

Şirketin birçok alanda karşımıza çıkan robot köpeği Spot ise kıvraklığı ve refleksleriyle ön plana çıkıyor.

New York Polis Departmanı (NYPD), geçtiğimiz aylarda testlerden geçirdiği robot köpeği işe alarak operasyonlarda kullanmaya başladı.

OLAY YERİNDEN POLİSE BİLGİ VERDİ

NYPD, kendilerine iletilen eve zorla girilme ihbarının ardından harekete geçti ve düzenlenen operasyonda Spot'u, saldırganların olduğu tahmin edilen binaya gönderdi. Hedef binada kimsenin olmadığını tespit eden robot, polis ekiplerini bilgilendirdi.

Boston Dynamics'in robot köpeği operasyona katıldı - VİDEO

FİYATI 74,5 BİN DOLAR

Boston Dynamics'in ticari olarak satışa çıkan ilk ürünü olan Spot'u satın almak isteyenler, yaklaşık 74 bin 500 dolar ödemek zorunda. Ancak geliştirici şirket, robotun silahlandırılmamasını şart koşuyor.