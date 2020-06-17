Boston Dynamics'in robot köpeği Spot artık satışta

Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ismindeki robot köpek, resmi olarak satışa sunuldu.

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor.

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeği, oldukça geniş kullanım alanıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda Aker BP'nin Norveç Denizi'ndeki Skarv sahasında bulunan petrol ve gaz üretim gemisinde, hidrokarbon kaçaklarını aramak için işe başlayan Spot, ardından koronavirüs nedeniyle hastanelerde kullanılmaya başlanmıştı.

Daha sonra ise Singapur'da karşımıza çıkan Spot, parklarda sosyal mesafe kuralını denetlerken karşımıza çıkmıştı.

SATIŞA ÇIKARILDI

Kıvraklığı ve refleksleriyle ön plana çıkan robot köpek Spot, resmen satışa sunuldu. Ancak robot köpeği satın almak isterseniz, 74 bin 500 doları gözden çıkarmanız gerekecek.

Boston Dynamics'in "Erken Sahiplenme Programı" kapsamında 150'den fazla Spot, geçtiğimiz yıl eylül ayında çeşitli şirketlere ve araştırma tesislerine verilmişti.

Ancak şirket, bu programın ardından da robot köpeği isteyen herkese satmaya hazır değil. Spot, bunun yerine ABD'deki "ticari ve endüstriyel" kullanımlar için satılacak.