Boston Dynamics'in robot köpeği Spot Avrupa'da satışa çıktı

Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ismindeki robot köpek, artık resmi olarak Avrupa'da satışa sunuldu. İşte robot köpek Spot'un Avrupa fiyatı.

Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeği, oldukça geniş kullanım alanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Aker BP'nin Norveç Denizi'ndeki Skarv sahasında bulunan petrol ve gaz üretim gemisinde, hidrokarbon kaçaklarını aramak için işe başlayan Spot, ardından koronavirüs nedeniyle hastanelerde kullanılmaya başlanmıştı.

Daha sonra ise Singapur'da karşımıza çıkan Spot, parklarda sosyal mesafe kuralını denetlerken görüntülenmişti.

SPOT, AVRUPA'DA SATIŞA ÇIKTI

Kıvraklığı ve refleksleriyle ön plana çıkan robot köpek Spot, geçtiğimiz aylarda ABD'de "ticari ve endüstriyel" kullanımlar için satışa çıkmıştı.

Boston Dynamics tarafından yapılan açıklamada, artık Spot'un Kanada, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de satışa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.

SPOT AVRUPA FİYATI

Boston Dynamics'in ticari olarak satışa çıkan ilk ürünü olan Spot'u satın almak isteyenler, yaklaşık 74 bin 500 dolar ödemek zorunda kalacak.

Ayrıca paket içeriğinde iki adet pil, bir adet şarj cihazı, tablet denetleyicisi, robot çantası, güç kutusu ve Spot API'leri için Python istemci paketleri yer alacak.

Geliştirici şirket, Spot'un farklı alanlarda kullanılabilmesi için çeşitli geliştirmeler yapıyor. Örneğin Boston Dynamics'in CEO'su Robert Playter, Ocak 2021'den itibaren Spot'a bir de robotik kol ekleyeceklerini açıkladı.

74 bin 500 dolarlık fiyat, kişisel kullanım için elbette ki çok pahalı. Ancak son zamanlarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, mümkün olduğunca daha az insan teması isteyen bazı sağlık kuruluşları, en azından bir tane Spot satın alabilir.